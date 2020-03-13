Gelibolu'dan alınan kutsal emanetler Bursa'ya ulaştı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan ve Bursa'ya getirilen toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı, Bilecik'e uğurlandı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan ve Bursa'ya getirilen toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı, Bilecik'e uğurlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Bursalı atletler tarafından Balıkesir il sınırından teslim alınan emanetler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan'a takdim etti.

Gündoğan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda çok önemli bir zafer olduğunu söyledi.

Çanakkale'de kazanılan zaferin, tarihten silinmek istenen bir ulusun bütün imkansızlıklara rağmen ortaya koyduğu bir mücadele destanı olarak, insanlık tarihinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Gündoğan, "Yokluk içindeyken bile 'Çanakkale geçilmez' dedirten sağlam inancın ve sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Hiçbir cephe, hiçbir savaş Çanakkale kadar tarihin akışını değiştirememiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi, aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz."

Daha sonra Gündoğan, Bilecik il sınırına götürülecek kutsal emanetleri öperek, sporculara teslim etti.

Bilecikli sporculara 16 Mart'ta teslim edilecek toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı, Eskişehir'in ardından 18 Mart'ta Ankara'ya ulaştırılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

Kaynak: AA