Gelibolu'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burhanköy mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen ateşi ve dumanı gören vatandaşlar, Gelibolu İtfaiyesini aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Daha sonra soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova