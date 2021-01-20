Gelibolu'da zabıta ekipleri gıda işletmelerini denetledi
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Gelibolu'da zabıta ekipleri gıda işletmelerini denetledi

20.01.2021 08:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:40
Gelibolu'da zabıta ekipleri gıda işletmelerini denetledi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye zabıta ekipleri, gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye zabıta ekipleri, gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların sağlıklı bir şekilde gıda ürünlerini tüketebilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekiplerince ilçede bulunan fırın ve pastaneler ile gıda üretimi yapan yerlerde, fiyat ve gramaj kontrolü yapıldı.

İncelemeler sırasında kurallara uymayan iş yerlerinin sorumluları hakkında tutanak tutan ekipler, fırınlar ve yöresel ürün imal edilen yerlerin kontrollerine büyük önem verildiğini ve denetimlerin aralıksız olarak süreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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