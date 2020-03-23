Gelibolu'da yaşlılara destek hizmeti Gelibolu'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalığı kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için kaymakamlık tarafından ve belediye birimlerinin yer aldığı "Vefa Hizmet Birimi" kuruldu.

Gelibolu'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalığı kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için kaymakamlık tarafından ve belediye birimlerinin yer aldığı "Vefa Hizmet Birimi" kuruldu.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bazı önlemler aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda "Vefa Hizmet Birimi"nin kurulduğunu belirten Kılınçkaya, "65 yaş üstü yaşlılarımız ve kronik hastalarımıza yönelik çalışmalarımızla evden iletişimde ve ihtiyaç temininde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması gayretinde olacağız." dedi.

Vatandaşlar söz konusu ihtiyaçlarını kaymakamlık ve belediyeye bildirebilecek.

Kaynak: AA