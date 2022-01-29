Gelibolu'da yangında zarar gören ev belediye ekiplerince temizlendi

Lavrov: "(Ukrayna'yla savaş ihtimali) Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Ukrayna ile savaş ihtimali) Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz"