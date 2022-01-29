Gelibolu'da yangında zarar gören ev belediye ekiplerince temizlendi
AA, Doğan Zelova - Güncel
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yangında zarar gören bir ev belediye ekiplerince temizlendi.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yangında zarar gören bir ev belediye ekiplerince temizlendi.
Camikebir Mahallesinde bulunan Savaş Gülercan'a ait evde geçen ay henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından kullanılamaz hale gelen ev, Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.
Öte yandan Gülercan'ın evine Gelibolu Kaymakamlığı ve belediyenin desteğiyle onarım yapılacağı öğrenildi.
AA / Doğan Zelova - Güncel