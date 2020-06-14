Gelibolu'da yangında 300 saman balyası kül oldu
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Gelibolu'da yangında 300 saman balyası kül oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında, 300 saman balyası kül oldu.

Gelibolu'da yangında 300 saman balyası kül oldu
14.06.2020 07:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 07:42

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında, 300 saman balyası kül oldu.

Kavaklıtepe köyünde Muzaffer Tezcan'a ait çiftlikteki saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede balyaların tamamına alevlerin sıçramasıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, 300 saman balyasının kül olduğu belirlendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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