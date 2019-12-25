Gelibolu'da yangın
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Gelibolu'da yangın

Gelibolu ilçesi Güneyli köyünde çıkan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

25.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:32
Gelibolu'da yangın

ilçesi Güneyli köyünde çıkan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

'a ait saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iki itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangında 250 balyanın zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: AA
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