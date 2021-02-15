Gelibolu'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
15.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:28
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü bulundu.
Camikebir Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Fatih Boyacıgil'den (60) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Boyacıgil'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Boyacıgil'in cesedi, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova