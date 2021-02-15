Gelibolu'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gelibolu'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

15.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:28
Gelibolu'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü bulundu.

Camikebir Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Fatih Boyacıgil'den (60) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Boyacıgil'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Boyacıgil'in cesedi, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Müge Anlı Buse Varol Hande Erçel
Spor Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelibolu'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:34:28. #1.14#
title