Gelibolu'da Turizmi Geliştirme Çalışmaları

Gelibolu'da yapılan "Gelibolu turizminin gelişmesi için analiz" çalışması sona erdi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilek Dönmez Polat ve araştırmacı Büşra Postacı tarafından gerçekleştirilen araştırma tamamlandı.



Araştırmaya katılan 330 katılımcıya "Diğer paydaşlar ile işbirliği yapıyor musunuz?", "Gelibolu destinasyonunun gelişmesi için en çok hangi paydaşlarla işbirliği içinde çalışıyorsunuz?", "Paydaşlar ile işbirliği yaptığınız konular nelerdir?" şeklinde sorular yöneltildi.



Araştırmaya katılanların yüzde 60,9'u Gelibolu destinasyonunun gelişmesi için diğer paydaşlar ile işbirliği yapmadıklarını ifade ederken, cevaplayıcıların yüzde 39.1'i ise Gelibolu'daki diğer paydaşlar ile işbirliği içinde olduklarını ve işbirliği yaptıklarını belirtti.