Gelibolu'da trafik kazası: 2 yaralı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Tuğsavul Caddesi'nin Fener mevkisinde R.T'nin kullandığı 22 RN 323 plakalı otomobil ile U.C.M. idaresindeki 16 BHD 46 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosikletteki sürücü U.C.M. ve M.O. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan U.C.M, ayakta tedavi edildi. M.O'nun ise ayağındaki kırık nedeniyle ameliyata alınacağı öğrenildi.