Gelibolu'da trafik denetimi

12.10.2019 13:56

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde araç trafiğine kapalı olan Atatürk Caddesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Gelibolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile Gelibolu Belediyesi zabıta ekiplerinin ortaklaşa yaptığı denetim, yayaların yoğun olarak kullandıkları saatlerde yapıldı. Yapılan denetimlerde toplamda 14 sürücüye 3 bin 443 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA