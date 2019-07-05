Gelibolu'da Tayfur Barajı'nda dip temizliği

Gelibolu ilçesinin önemli su kaynaklarından Tayfur Barajı'nda dip çamur temizliği yapıldı.

Kış sezonunda ilçede kar ve yağmurlarla barajın yüzde 100'e ulaşan barajın doluluğu, yaz aylarının başlamasıyla yüzde 95 seviyesine düştü.

Ekipler, içme ve kullanma suyu kalitesini artırmak amacıyla dip tahliyesini açarak çamuru tahliye etti.

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile DSİ 25. Bölge Müdürlüğüne bağlı 252. Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak çalışma ile suyun kalitesinin artırılacağı, dere yataklarının temizlenmesinin sağlanacağı, tarım faaliyetlerini sürdüren çiftçilere kuraklıkla mücadelesinde destek olunacağı belirtildi.

Kaynak: AA