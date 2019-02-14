Gelibolu'da Tavuk Hırsızlığı

Gelibolu ilçesinde tavuk hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tavuk hırsızlığı yaptığı belirtilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kapsamlı çalışmalar sonucunda 5 şüpheliyi çaldıkları tavukları içine doldurdukları çuvallarla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.B. (17) ve Ö.A. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. B.S. (19), R.E. (19) ve U.Y. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA