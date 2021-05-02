Gelibolu'da "tam kapanma" döneminde sokak hayvanları unutulmuyor
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Gelibolu'da "tam kapanma" döneminde sokak hayvanları unutulmuyor

Gelibolu'da 'tam kapanma' döneminde sokak hayvanları unutulmuyor
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanları hayvanseverler tarafından besleniyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanları hayvanseverler tarafından besleniyor.

İlknur ve Aykut Cansever çifti ile Atakan Özpehlivan, sokak hayvanları için Sarmaşıklı mevkisindeki evlerinin önünde ateş yakıp kazanlarda sakatatları pişirerek hayvanlara veriyor.

Ellerinden geldiğince iki günde bir, bazen üç günde bir sokak canlarını beslemeye çalıştıklarını belirten Özpehlivan, "Koronavirüs ve sokağa çıkma kısıtlamaları ciddi anlamda bu hayvanları da etkiledi. Bu hayvanların bizlere ihtiyacı var. Herkes evinin önüne bir kap su ve yemek bırakırsa bu dostlarımız da aç kalmaz." dedi.

Şu anda 30'un üzerinde sokak hayvanını beslemeye çalıştıklarını aktaran Özpehlivan, "Mama yardımına ihtiyacımız var. Lütfen bu sokak canlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenmeye ihtiyacı var. Yardımlarınızı bekliyoruz. En azından evlerinizin önüne artan yemeklerinizi koyun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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