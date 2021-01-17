Gelibolu'da spor tesislerinin inşaatına başlanıyor
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Gelibolu'da spor tesislerinin inşaatına başlanıyor

17.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:56
Gelibolu'da spor tesislerinin inşaatına başlanıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde spor salonu, yüzme havuzu ve okçuluk salonunun inşaatına bu ay başlanması planlanıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde spor salonu, yüzme havuzu ve okçuluk salonunun inşaatına bu ay başlanması planlanıyor.

İlçede bulunan eski spor salonunun yıkılmasının ardından yerine inşa edilecek tesisler için yer tespiti yapıldı.

İnşaat çalışmalarının başlayacağı alanda çalışacak işçilerin kalacağı konteynerler alana yerleştirildi. Konteynerler için elektrik tesisatı çalışması sürüyor.

Ay sonuna kadar inşaata başlanacak bölgede spor salonu, ardından yüzme havuzu ve okçuluk alanı yapılacak.

Spor tesislerinin 10 aylık çalışma sonunda 2021 yılının ekim ayında tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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