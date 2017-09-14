Gelibolu'da Seminer

Gelibolu'da, "Yaşamın ve Mutluluğun Sırrı ve Sevgi Yumağı" konulu seminer düzenlendi.



Gelibolu Tarih Çevre Derneği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak Yaşam Koçu Taner Büte katıldı.



Dernek Başkanı Emel Engin Okan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı seminere yoğun katılım sağlandı.



Taner Büte, yaklaşık 3 saat süren seminerde, evren, dünya, madde, enerji, insan, komuta merkezi beyin ve beynin yeniden kodlanması konularında değerlendirmelerde bulundu.



"Beynimizi yeniden programlayabiliriz" diyen Büte, "Korku ve endişeden kurtulabiliriz. Düşüncelerimizdeki blokajlardan kurtulabiliriz. Titreşim ve terapi ile her şey mümkün." dedi.



Seminere, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, meclis üyeleri, oda ve borsaların başkanları ile vatandaşlar katıldı.