Gelibolu'da sahipsiz hayvanlara polis memuru yiyecek veriyor Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesinde görevli polis memuru Mehmet Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sahipsiz hayvanlara mama ulaştırıyor.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesinde görevli polis memuru Mehmet Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sahipsiz hayvanlara mama ulaştırıyor.

Mesaisi sırasında ilçenin çeşitli bölgelerine giden Çiftçi, sokak hayvanlarının yiyecek bulma sorununu fark etti. Bunun üzerine mama alan Çiftçi, rastladığı hayvanları beslemeye başladı.

Çiftçi, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin de Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilendiğini, hayvanseverlerin evden çıkmaması nedeniyle yiyecek bulmakta sorun yaşadıklarını anlattı.

Bu durum üzerine yanında mama taşımaya başladığını ifade eden Çiftçi, "Bana denk gelen köpek ya da kedi hangi hayvan varsa mamalarla beslemeye çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA