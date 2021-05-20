Gelibolu'da sahil ve mesirelerde temizlik yapıldı
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Gelibolu'da sahil ve mesirelerde temizlik yapıldı

Gelibolu'da sahil ve mesirelerde temizlik yapıldı
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Gelibolu ilçesinde, belediye temizlik ekipleri tarafından ilçe genelindeki sahil kesimi ve mesirelerde temizlik çalışması yapıldı.

Gelibolu ilçesinde, belediye temizlik ekipleri tarafından ilçe genelindeki sahil kesimi ve mesirelerde temizlik çalışması yapıldı.

İlçedeki sahil kesimi ve mesire yeri olan ve merhum eski belediye başkanı M. Nuri Erer'in adını taşıyan belediye çamlığı piknik sahasında düzenleme ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Halkın temiz ve sağlıklı bir ortamda piknik yapabilmeleri amacıyla bölgede temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, piknik alanı ve sahil şeridindeki mıntıka temizliğinde bir kamyon çöp topladı.

Gelibolu'da sahil ve mesirelerde temizlik yapıldı
Gelibolu'da sahil ve mesirelerde temizlik yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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