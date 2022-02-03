Gelibolu'da sağanağın etkisiyle metruk bina kısmen çöktü - Haberler
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Gelibolu'da sağanağın etkisiyle metruk bina kısmen çöktü

AA, Doğan Zelova - Güncel
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Gelibolu'da sağanağın etkisiyle metruk bina kısmen çöktü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde metruk bir binada, sağanağın etkisiyle kısmi çökme meydana geldi.

GELİBOLU, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde metruk bir binada, sağanağın etkisiyle kısmi çökme meydana geldi.

Şiddetli yağışın geceden itibaren etkili olduğu ilçe merkezinde, Yazıcızade Mahallesi İbni Katip Sokak'ta bulunan metruk bina, büyük bir gürültüyle çöktü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen belediye zabıta ekipleri, şerit çekip sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Yazıcızade Mahallesi, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Haber

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