Gelibolu'da 'Roket'li uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Gelibolu'da 'Roket'li uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gelibolu'da 'Roket'li uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
07.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:50

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelibolu ilçesi Ocaklı köyünde Ö.U. ve Y.S. isimli şahısların kenevir ekimi yaptığı yönünde bilgi alarak harekete geçti. Yapılan operasyonda Ö.U. ve Y.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde arama köpeği 'Roket'in de katılımıyla Ö.U.'nun bahçesi ve çiftliğinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; fide halinde 90 adet kenevir bitkisi, 36 adet toprağa ekili kenevir bitkisi, 222 gram kenevir tohumu, 3 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet alüminyum folyo, 2 adet uyuşturucu madde kullanmak için pet şişe ele geçirildi.

Gelibolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan Ö.U. ile Y.S., alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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