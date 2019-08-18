Gelibolu'da polislere yangın eğitimi

18.08.2019 14:08

Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere, yangın söndürme eğitimi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen tatbikatta, müdürlükte görevli polislere yangın eğitimi verildi.

Gelibolu Belediyesi itfaiye eri Mustafa Derdes tarafından yangından korunma, yangın türlerine göre söndürme ve yapılması gerekenler teorik olarak anlatıldı. Daha sonra polislerin katılımıyla yangın tüpüyle yangına müdahale ve yangından korunma gibi uygulamalar gerçekleştirildi.

Gelibolu İtfaiye Müdürü Gökhan Alemdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu tür eğitimleri kurumların istekleri üzerine eğitimli personelimizle uygulamalı olarak veriyoruz. İtfaiye personelimiz zaten her an olası bir yangın durumuna karşı hazır. Verdiğimiz eğitimlerde de yangın sırasında personelin neler yapması gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor." dedi.

Kaynak: AA