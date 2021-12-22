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Gelibolu'da park halindeki motosiklet yandı

Gelibolu'da park halindeki motosiklet yandı
AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde park halinde bulunan bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde park halinde bulunan bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Serdar Küçük'ün iskele meydanına bıraktığı 17 RF 760 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgenin yakınındaki emniyet müdürlüğü binasından gelen polislerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Motosikletin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gelibolu'da park halindeki motosiklet yandı

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AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

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