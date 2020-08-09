Gelibolu'da orman yangını (2)
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Gelibolu'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gelibolu'da orman yangını (2)
09.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:43

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Gelibolu'ya bağlı Sütlüce köyü yakınlarında saat 14.45 sıralarında ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirdi. Yangına 1 uçak, 6 helikopter, 11 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 hizmet aracı, 1 trayler, 3 itfaiye aracı ve 75 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü yakınlarında çıkan orman yangını sonrası bölgeye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alarak, yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), FOTORĞAFLI


Kaynak: DHA

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