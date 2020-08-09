Gelibolu'da orman yangını (1) ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Gelibolu'ya bağlı Sütlüce köyü yakınlarında ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA