Gelibolu'da okullar yüz yüze eğitim için hazırlandı
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Gelibolu'da okullar yüz yüze eğitim için hazırlandı

11.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:00
Gelibolu'da okullar yüz yüze eğitim için hazırlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında seyreltilmiş modellerle yarın başlayacak yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında seyreltilmiş modellerle yarın başlayacak yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Uzaktan eğitim ve ara kurslara öğrencilerimize eğitim vermeye çalıştık. Şimdi ilçemizde de kademeli olarak başlayacak 2 bin 627 öğrencimiz ile bu öğrencilerimize eğitim verecek 452 öğretmenimiz için okullarımız günlerdir hazırlanıyor. İlçe belediyemiz tarafından okullarımız ve sınıflarımızın gerekli dezenfekte ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Biz de bu çalışmalara istinaden tüm gerekli önlemleri alarak eğitime başlayacağız. Öğrencilerimizden tek istediğimiz, yapılması gereken ve istenilen kurallara uymalarıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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