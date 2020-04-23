Gelibolu'da öğrencilerden videolu 23 Nisan kutlaması ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları şarkılı, şiirli video ile kutladı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları şarkılı, şiirli video ile kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı alternatif programlarla evlerde kutlanıyor. Gelibolu 26 Kasım ilkokulu 1'inci sınıf öğretmeni Semra Sevim Ersüren, 23 Nisan kutlamaları için öğrencilerinin velileri ile ortak bir program hazırladı. Aileler, çocuklarıyla birlikte hazırladıkları fotoğraf ve videoları Ersüren'e gönderdi. Fotoğraflar, 23 Nisan şarkısıyla birleştirildi, okunan şiirler de ayrı bir video oluşturuldu ve sosyal medyada beğeni topladı. Sınıf öğretmeni Semra Sevim Ersüren, bu videoyu çocuklarımızın bayramlarını evde de olsa kutlayabilmeleri için hazırladıklarını belirterek, "Her ne kadar ayrı ayrı yerlerde olsak da, bu zor günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramının 100. Yılında çocuklarıma bu bayram coşkusunu yaşatmaya çalıştım. Bütün çocuklarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

İlçe Milli Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ise, "Okulumuzun öğretmen, veli ve öğrencilerimizin bu güzel düşünceleri bizleri memnun etmiştir. Velilerimizin gösterdikleri özen ve öğrencilerimizin kıyafetleri ve Türk bayraklarıyla hazırladığı görüntüleri kendilerine sunulan bu bayramı hakkettiklerini göstermiştir. Bu etkinlikler aynı şekilde ilçemizdeki tüm okullarımızda kutlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA