Gelibolu'da öğrenci ve velilere uzaktan afet eğitimi
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Gelibolu'da öğrenci ve velilere uzaktan afet eğitimi

21.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:14
Gelibolu'da öğrenci ve velilere uzaktan afet eğitimi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ülkenin konumundan dolayı yaşanabilecek afetlere karşı alınacak eğitimlerle hazırlıklı olmak ve riskleri en aza indirmek amacıyla öğrenci ve velilere uzaktan afet eğitimi veriliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ülkenin konumundan dolayı yaşanabilecek afetlere karşı alınacak eğitimlerle hazırlıklı olmak ve riskleri en aza indirmek amacıyla öğrenci ve velilere uzaktan afet eğitimi veriliyor.

Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğretmenlerinden Kevser Koca tarafından 7. sınıf öğrencileri ile velilerine yönelik olarak verilmeye başlayan uzaktan afet eğitiminde 40 dakikalık sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, yaşanan afet çeşidine göre öncesinde yapılacaklar, alınacak tedbirler ile afet sonrası yapılması gerekenler, evde insanlarazarar verebilecek eşyalardan korunma tedbirleri anlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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