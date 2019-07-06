Gelibolu'da Ocaklı ve Güneyli köy yolları onarıldı

Gelibolu ilçesinde, kuvvetli yağışlar nedeniyle çökme meydana gelen Ocaklı ve Güneyli köy yolları onarıldı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklığındaki Ocaklı ile 13 kilometre mesafede bulunan Güneyli köylerine giden yollarda geçen kış yaşanan yağışlardan dolayı yer yer çökme meydana geldi. İl Özel İdaresine bağlı ekipler her iki yolda onarım çalışması yaptı.

Ocaklı Köyü Muhtarı Hasan Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolların yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şen, "Kışın yoğun geçmesi, kar ve yağmurlar nedeniyle yolumuz çökmüştü. Geliş gidişlerde zorluk yaşıyorduk. Havaların ısınmasıyla yolumuzun onarımı yapıldı. Köyüm adına İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA