Gelibolu'da meydana gelen balya yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
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Gelibolu'da meydana gelen balya yangını büyümeden söndürüldü

AA, Doğan Zelova - Güncel
Gelibolu'da meydana gelen balya yangını büyümeden söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kırsal alanda çıkan balya yangını büyümeden, dam ile içeride bulunan hayvanlara ulaşmadan söndürüldü.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kırsal alanda çıkan balya yangını büyümeden, dam ile içeride bulunan hayvanlara ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gelibolu çıkışındaki kırsal alanda Bülent Barca'ya ait olduğu öğrenilen küçükbaş hayvan damının yakınında bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Durumun Gelibolu İtfaiyesine bildirilmesinin ardından yangın yerine ulaşan ekipler, yoğun dumana rağmen yangına müdahale etti. Ekipler, yangını yakınındaki dam ve damın içindeki hayvanlara ulaşmadan bir saatlik bir çabayla söndürmeyi başardı.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale, Güncel, Haber

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