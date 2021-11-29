Gelibolu'da lodos çatı uçurdu, ağaçları devirdi

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de deniz ulaşımında aksamalara yol açan lodos fırtınası, Gelibolu ilçesinde de apartman çatısının bir bölümü ile iş yeri tabelalarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Lodos fırtınası Çanakkale'de gün boyu etkili oldu. Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamazken, akşam saatlerinde Gelibolu ilçesinde şiddetini arttıran lodos yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçede zemin katı iş yeri olan apartmanın çatısının bir bölümü uçarak yola düştü. Şans eseri yaralanan olmadı. Çok sayıda ağaç devrildi ve kırıldı. Bazı iş yerlerinin tabelaları uçtu.

Belediye ekipleri, uçan çatı ile devrilen ve kırılan ağaç parçalarını bulundukları yerden kaldırdı.