Gelibolu'da Kurban Bayramı'nda 9 bin 192 liralık deri toplandı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Kurban Bayramı'nda 9 bin 192 liralık deri toplandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Kurban Bayramı'nda 9 bin 192 liralık deri toplandı.

THK Gelibolu Şube Başkanı Dilek Gökalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda iki günde 12 personel ve 4 araçla deri bağış toplama işini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda hazırlıklara günler öncesinden başladıklarını belirten Gökalp, "Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumunu gençlerimize sevdirmek için uygulayacağımız projelerimizi koronavirüs nedeniyle erteledik. Bu sürecin geçmesinden sonra projelerimize devam edeceğiz. Kurban Bayramı'nda iki günde 12 personel ve 4 araçla, 2 bin 100 koyun, 1000 keçi ve 71 sığır olmak üzere 3 bin 171 deri topladık." bilgisini paylaştı.

Gökalp, bu derilerden 9 bin 192 lira gelir elde edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA