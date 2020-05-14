Gelibolu'da küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Tayfur köyündeki koyunlara aşı uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Zeybek, şap aşısının, ülke genelinde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulandığını söyledi.

Hastalığın hızlı bir yayılıma sahip olduğunu anlatan Zeybek, "Hayvanlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibarıyla özellikle süt sığırcılığına büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle yapılan bu aşılama ile bunların önüne geçilmesi planlanmaktadır. Aşılamanın yanında küpeleme çalışmasıda yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA