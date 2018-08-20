Gelibolu'da Kayıp Kişi Bulundu
Gelibolu'da kayıp parkinson hastası, sağ olarak bulundu.
Gelibolu'da kayıp parkinson hastası, sağ olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün ailesiyle Güneyli bölgesine giden 70 yaşındaki parkinson hastası İsmail Ilgın, bir süre sonra kayboldu.
Yakınları tarafından arandıktan sonra bulunamayan Ilgın için jandarma ekiplerine ve AFAD'a bilgi verildi.
Ekiplerin bölgede yaptığı aramada yaşlı adam bir tarla içinde bulundu.
Burada 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ilgın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.