Gelibolu'da kahvehaneler normalleşme sürecine hazır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele normalleşme sürecinde 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe ve çay bahçelerinin açılacağını duyurmasının ardından Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde işletmeciler hazırlıklarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele normalleşme sürecinde 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe ve çay bahçelerinin açılacağını duyurmasının ardından Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde işletmeciler hazırlıklarını tamamladı.

İlçedeki kafe, restoran ve kahvehane sahipleri, işletmelerini normalleşme sürecine uygun hale getirerek açılışa hazırladı.

Belediye ekipleri de yarın kapılarını yeniden açarak müşterileriyle buluşacak lokanta ve kahvehanelerde dezenfekte çalışması yaptı.

Kahvehane işletmecisi Osman Kayışoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gelibolu Esnaf Odası tarafından genelgenin yayımlandığını belirterek, "Sosyal mesafe kuralına göre masa ve sandalye düzenlemesi ve temizliğimizi yaptık. Hiçbir oyun oynanmayacağı için de oyun araçlarını kaldırdık. Yarın 3 ay sonra ocağımızı yeniden yakacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA