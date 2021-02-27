Gelibolu'da imece usulüyle sokak hayvanlarına bakıyorlar
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Gelibolu'da imece usulüyle sokak hayvanlarına bakıyorlar

27.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:08
Gelibolu'da imece usulüyle sokak hayvanlarına bakıyorlar

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında işyerlerinin ve lokantaların kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına hayırsever vatandaşlar, imece usulüyle bakıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında işyerlerinin ve lokantaların kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına hayırsever vatandaşlar, imece usulüyle bakıyor.

Gönüllü sokak dostlarından oluşan grup, imece usulüyle alınan mamalarla sokak hayvanlarını besliyorlar.

Özellikle şehir merkezine uzak olup, beslenme zorluğunu daha çok yaşayan sokak hayvanlarının olduğu bölgelere yoğunlaştırdıklarını söyleyen gönüllü hayvan severlerden Semra Seyhan Aksel, "Gönüllü dostlarımızla oluşturduğumuz gurubumuz ve yardımsever vatandaşlarımızla bizler, sadece bu canları beslemekle kalmıyoruz. Bu canların sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyoruz. Hayırsever dostlarımızın yardımlarıyla kısırlaştırılmaları, uyuz tedavileri, çarpma, vurulma ve kavgaları sonunda yaralanmalarının yanı sıra aşılama tedavileriyle de yapılıyor. Bunları yardımlar olmadan yapmamıza imkanı yok. Bize bu konularda destek olan tüm hayırsever dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Mesela Eğritaş'ta 30'un üzerinde sokak canına bakan Nazlı ablamız var. Bize verilen bu mamalardan bu ablamıza bırakarak, bu canları beslemesini sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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