Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı
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Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı

12.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:40
Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla çalışamayan vatandaşlara, erzak yardımı yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla çalışamayan vatandaşlara, erzak yardımı yapıldı.

Gelibolu Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan erzak kolileri, tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirtti.

Kovid-19 sürecinde ekiplerin yoğun çalıştığını aktaran Özacar, "Belediyemiz tarafından hazırlanan ve hayırsever vatandaşlarımızca dağıtılmak üzere kurumumuza teslim edilen gıda kolilerini Gelibolu'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:40:32. #1.14#
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