Gelibolu'da idarecilerden feribot terminal inşaatına ziyaret
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Gelibolu'da idarecilerden feribot terminal inşaatına ziyaret

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ile AK Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Serhad Sürücü, yapımına başlanan yeni feribot terminali inşaatını ziyaret etti.

Gelibolu'da idarecilerden feribot terminal inşaatına ziyaret
11.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:20

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ile AK Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Serhad Sürücü, yapımına başlanan yeni feribot terminali inşaatını ziyaret etti.

Kaymakam Kılınçkaya ve Başkan Sürücü, burada yetkililerden bilgi alıp çalışmaları inceledi.

Serhad Sürücü, çalışmalar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, taş ocaklarında kırılan taşların, iskele inşa alanına taşınıp deniz dolgu işlemlerinin gerçekleştirildiğini gazetecilere anlattı.

İskelenin 4 rampadan oluşacağını dile getiren Başkan Sürücü, şöyle konuştu:

"Toplamda 2 dolfen yapım işini de içerisinde barındıran deniz yapıları ihalesi süreci devam ediyor. Deniz taş dolgu işi tamamlandığında veya tamamlanmasına yakın bir sürede idari bina, yolcu salonları, kafeteryalar, gişeler, sosyal donatılar ve peyzaj düzenlemesi gibi işleri kapsayan üst yapı ihalesi gerçekleştirilecek. Gelibolu Yeni Feribot Terminali tamamlandığında 41 bin 708 metrekare alan üzerine 2 terminal, 4 rampa olarak sosyal donatılarıyla birlikte ilçemiz merkezine hizmet edecektir."

Kaynak: AA

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