Gelibolu'da güven uygulaması gerçekleştirildi
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Gelibolu'da güven uygulaması gerçekleştirildi

30.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:22
Gelibolu'da güven uygulaması gerçekleştirildi

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de gerçekleştirildi.

Kamu düzeninin, trafik düzenliğinin ve pandemi ile mücadelenin devamlılığının sağlanması, terör örgütleri ile mücadele, göçmen kaçakçılığını ve suç oluşumunu önleme amacıyla ülke geneli eş zamanlı olarak yapılan uygulamada ilçe girişinde araçlar denetlendi.

Gün boyunca sürecek olan uygulamaya Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri katılarak Gelibolu'nun girişinde geniş çaplı denetim yaptı.

Pandemi tedbirlerine aykırı davranan, trafik kural ihlali yapan, genel trafik tedbirlerine uymayan araç sürücüsü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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