Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Doğan Zelova - Güncel
 - Güncelleme:
Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri, belge ibraz edemeyen Fas ve Cezayir uyruklu 33 kaçak göçmeni yakaladı.

GELİBOLU, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri, belge ibraz edemeyen Fas ve Cezayir uyruklu 33 kaçak göçmeni yakaladı.

Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminali yakınlarında bir grup yabancının çevreye rahatsızlık verdiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları araştırmada, belge ibraz edemeyen Fas ve Cezayir uyruklu toplam 33 kaçak göçmeni yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı

Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı

Gelibolu'da Faslı ve Cezayirli 33 kaçak yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Güncel

Hisarcık, Gelibolu, Cezayir, Fas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title