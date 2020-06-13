Gelibolu'da çıkan yangında 300 saman balyası kül oldu
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Gelibolu'da çıkan yangında 300 saman balyası kül oldu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyünde çıkan yangında, Muzaffer Tezcan'a ait 300'e yakın saman balyası kül oldu.

Gelibolu'da çıkan yangında 300 saman balyası kül oldu
13.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:11

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyünde çıkan yangında, Muzaffer Tezcan'a ait 300'e yakın saman balyası kül oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyünde bilinmeyen nedenle çıktı. Muzaffer Tezcan'a ait istiflenmiş saman balyaları bin anda alev aldı. Yangını gören köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelibolu Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla gelen ekipler, yangına müdahele ederek kısa sürede söndürdü.Yangında yaklaşık 300 saman balyası küle döndü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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