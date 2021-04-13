Gelibolu'da çıkan ev yangını söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelibolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Gelibolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yazıcızade Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle evin bazı odaları kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişiye de 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Ajda Pekkan Burak Deniz Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Josef De Souza Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gelibolu'da çıkan ev yangını söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:32:41. #1.14#
title