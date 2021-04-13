Gelibolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yazıcızade Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle evin bazı odaları kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişiye de 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova