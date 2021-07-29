Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi Bölgesindeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Gelibolu-İstanbul yolunda yoğun dumana neden olan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova