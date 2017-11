Gelibolu'da Cami Cemaatine Çorba İkramı

Gelibolu'da her cuma sabahı cami cemaatine çorba ikram ediliyor.



Geleneksel hale getirilen etkinlikte her hafta cuma günü hayırsever vatandaşlar tarafından tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde sabah namazından sonra cami cemaatine çorba ikramı yapılıyor.



Hazırlanan çorbalar hayırsever vatandaşlar tarafından sabah namazı çıkışında cemaate ikram ediliyor.



İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu tür programları önemsediklerini belirterek, "Her cuma sabah namazından sonra hayırsever vatandaşlarımızın ikram ettiği çorbayı cemaatimizle paylaşmaya çalışıyoruz." dedi