Gelibolu'da bitkin halde bulunan pelikan koruma altına alındı
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Gelibolu'da bitkin halde bulunan pelikan koruma altına alındı

11.10.2020 10:31 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:34
Gelibolu'da bitkin halde bulunan pelikan koruma altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkhane bölgesinde bitkin halde bulunan pelikan koruma altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkhane bölgesinde bitkin halde bulunan pelikan koruma altına alındı.

Uzun uçuş süresi, aşırı sıcak ve yiyecek bulamamasından dolayı yorgun düştüğü tahmin edilen pelikanı gören balıkçılar ona yiyecek verdi.

Balıkçıların durumu belediyeye bildirmesi üzerine Zabıta Müdürü Murat Baki Tümer ve ekibi, Çanakkale Orman ve Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Tekrar yiyecek verilen pelikan, yetkililere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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