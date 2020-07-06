Gelibolu'da av köpekleri aşılandı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde av köpekleri aşılandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde av köpekleri aşılandı.

Gelibolu Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Yavuz Oğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek üyelerine ait 100 av köpeğinin aşılandığını bildirdi.

Aşılamaların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirildiğini belirten Oğur, "Her yıl düzenli olarak yapılan aşılar, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle gerekli tedbirler alınarak yapıldı. Aşıların yapılacağını 10 gün önceden üyelerimize duyurduk. Kulüp üyelerimize ait 100 köpeğe kuduz aşısı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA