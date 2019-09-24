Gelibolu'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

24.09.2019 08:46

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye binası önünde bulunan ağaca tırmanan kedinin iki gündür inemediğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle ağaca yaklaşarak kediyi özel aparatla kurtararak yere indirdi.

Bir süre kediyle ilgilenip su ve mama veren itfaiye ekipleri, daha sonra onu serbest bıraktı.

Kaynak: AA