Gelibolu'da açık alanlarda da maske kullanılması zorunlu hale getirildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cerrahi maske kullanımının kapsamı genişletildi.
17.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:58
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cerrahi maske kullanımının kapsamı genişletildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bugünden itibaren Türkiye'de Kovid-19 salgının etkisi bitinceye kadar tüm açık alanlarda maske kullanımının zorunlu olmasını kararlaştırdı.
Zorunlu maske uygulaması ilçede kapalı alanlarda, pazar yerlerinde ve şehir içi dolmuşlarda geçerliydi.
Kaynak: AA