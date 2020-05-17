Gelibolu'da açık alanlarda da maske kullanılması zorunlu hale getirildi
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Gelibolu'da açık alanlarda da maske kullanılması zorunlu hale getirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cerrahi maske kullanımının kapsamı genişletildi.

Gelibolu'da açık alanlarda da maske kullanılması zorunlu hale getirildi
17.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:58

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cerrahi maske kullanımının kapsamı genişletildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bugünden itibaren Türkiye'de Kovid-19 salgının etkisi bitinceye kadar tüm açık alanlarda maske kullanımının zorunlu olmasını kararlaştırdı.

Zorunlu maske uygulaması ilçede kapalı alanlarda, pazar yerlerinde ve şehir içi dolmuşlarda geçerliydi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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