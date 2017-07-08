Gelibolu'da 3 Dönüm Alan Kül Oldu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde, anızdan başlayarak tarım arazisi ile bozuk ormana sıçrayan yangında, 3 dönüm alan küle döndü. Orman ekiplerinin müdahalesiyle, yangın büyümeden söndürüldü.



Gelibolu İlçesi Değirmendüzü Köyü yakınlarındaki anız alanında, bugün saat 12.30'da, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın tarım arazisi ile bozuk orman alanına sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 2 dozer ve 50 orman işçisi, yangına karadan müdahale etti. Havadan ise 2 yangın söndürme helikopteri çalışma yaptı. Yangın, bir saat içinde büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında tarım arazisi ile bozuk orman olmak üzere 3 dönüm alan küle döndü. - Çanakkale