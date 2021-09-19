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Gelibolu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Gelibolu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı.

2. Kolordu komutanlığı karargah binası önündeki Atatürk Anıtı'na Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gelibolu Şubesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen gazi Aslan Gani Öztürk, programda yaptığı konuşmada, "En büyük gazi, bu unvanı 19 Eylül 1921'de TBMM'nin kararı ile alan vatanın kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Toprağı vatan, milleti ulus yapan değerdir. Vatan savunmasında şehit ya da gazi olmak kadar güzel bir kahramanlık olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerlerdir." dedi.

Şiir okunmasının ardından ilçe merkezindeki şehitlikte düzenlenen törene geçildi.

Buradaki tören, Abacı tarafından Şehitlik Anı Defteri'nin imzalanması ve en yaşlı gaziye çiçek sunulmasıyla başladı.

Törende konuşan Abacı, "19 Eylül'ün vatanımızın her yerinde Gaziler Günü olarak kutlanması, gönlümüzdeki yerleri her zaman farklı olan kahraman şehitlerimize, cesaret timsali gazilerimize karşı vefa borcumuzu bir nebze olsa sunma imkanı vermiştir. Bu düşüncelerle Gaziler Günü'nü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra şehitler ve gaziler için dua edildi, şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Törenin ardından Hamzakoy askeri tesislerinde Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yemek ikram edildi.

AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri
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