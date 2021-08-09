Gelibolu Belediyesinden Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına malzeme desteği
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Gelibolu Belediyesinden Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına malzeme desteği

Gelibolu Belediyesinden Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına malzeme desteği
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Muğla'daki yangın bölgesine gönderildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Muğla'daki yangın bölgesine gönderildi.

Belediye yetkilileri tarafından yangın bölgesindeki koordinasyon merkezi ile yapılan görüşmeler neticesinde, acil ihtiyaç duyulan malzemeler ilçe halkına duyuruldu.

Gelibolu Belediyesinin imkanları ve vatandaşların yardımlarıyla toplanan malzemeler, belediyenin araçları ve görevli personel tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesinin yardım toplama merkezine teslim edildi.

Gelibolu Belediyesinden Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına malzeme desteği
Gelibolu Belediyesinden Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına malzeme desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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